Ara transfer dönemi yarın başlıyor
Futbolda, 2. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlıyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 09:41
- Yasin depremi
Toplam 14
Yorum
Cavcav Kendine gel Cavcav efendi kendini şaşırmış haha şaka gibi 2 milyon € bide yasini istiyomuş. Şaka yapmış heralde
- Yasin depremi
Toplam 14
Yorum
josef kadro dışı bırakılacak kişiler yönetim ve teknik tr. ama kendi beceriksizlerini yasinden cıkartıyorlar bir kaç iyi şeyler yapan oyuncularda var unuttunuz onları galiba hemen harekete geçmelisiniz... nerdesin be ibrahim albayrak gelin artık el atın lütfenn...
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 20
Yorum
Sneijder_W Bunlar 10 numaralı formayı RVP'ye verdikleri zaman ben dalga geçmiştim. O zaman burada febe'liler bana dedi ki: ''Sen ne anlarsın futboldan RvP Arsenal'de Orta Saha oynadı Sneijder'den iyi oyun kurar'' Gördük.. :) Şimdi yerli bir 10 numara için araları pek iyi olmayan Trabzonspor'un kapısını çaldılar. HIAAHHAHAIHAIHAIA ! Nara atarak güldüm !!! Garadenizli Messi. Trabzonspor'da iyi bir oyuncu olacak ve Galatasaray onu almayacak nerede görülmüş. İyi olsaydı biz alırdık gerçi o bölgemizde yer yok ama Aleme ibret olsun diye alırdık. Gerekirse yedek bekletirdik. Riva Florya arazileri yüzünden Para var huzur var.
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