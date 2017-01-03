 Ara transfer dönemi yarın başlıyor – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Ara transfer dönemi yarın başlıyor

    Ara transfer dönemi yarın başlıyor

    Futbolda, 2. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlıyor.

    Liglerde ilk devrelerin sona ermesinin ardından transfer dönemi yarın başlıyor. 2016-2017 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlayıp, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Kulüpler bu süre içerisinde oyuncularla sözleşme imzalayıp lisans çıkarabilecek.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:41
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