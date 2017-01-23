G.Antep maçı Akyazı’da
Trabzonspor G.Antep maçını Şenol Güneş Stadı'nda oynayacak. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor'a karşı oynayacak. Kupadaki Konya maçını ise Avni Aker'de yapacağız" denildi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
G.Antep maçı Akyazı’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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