 G.Antep maçı Akyazı’da – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    G.Antep maçı Akyazı’da

    G.Antep maçı Akyazı’da
    Trabzonspor G.Antep maçını 'nda oynayacak. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor'a karşı oynayacak. Kupadaki Konya maçını ise Avni Aker'de yapacağız" denildi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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