Cavcav için saygı duruşu
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında dün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav da unutulmadı. Gençlerbirliği Kulübü'nün merhum başkanı İlhan Cavcav için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
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gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
Cavcav için saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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