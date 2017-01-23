 Cavcav için saygı duruşu – Fotomaç – 23 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cavcav için saygı duruşu

    Cavcav için saygı duruşu
    ile arasında dün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde vefat eden Gençlerbirliği Başkanı da unutulmadı. Gençlerbirliği Kulübü'nün merhum başkanı İlhan Cavcav için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cavcav için saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.