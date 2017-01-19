 Rodallega Trabzonspor'da – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'da

    Rodallega Trabzonspor'da

    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, “’nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi günü imzaları atacağız” dedi.

    Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu ile her konuda anlaştı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:19
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