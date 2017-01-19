Rodallega Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.