Rodallega Trabzonspor'da
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, “Rodallega’nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi günü imzaları atacağız” dedi.
Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:19
- Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
Toplam 47
Yorum
baron Iyi paraya gitti yoksa seneye fenerbahceye gidebilirdi besiktastan zekice bi hareket geldi tebrik ediyorum yonetimi
- ''Rodallega’yı verdik''
Toplam 16
Yorum
bezgin taraftar Webo veya stancu bizim için uygun forvetlerdi bence. 12 gün oldu rodallega haberi verileli, bir antipati olmadı değil hani.Hayırlı olur inş
- Ekici’ye Of’tan yanıt
Toplam 25
Yorum
türk61 trabzona eylenceyi sevmeyen futbolcu gerek,trabzon kücük oldugu icin adam neyaparsa hemen duyuluyor ondan cogu futbolcu kaciyor diye düsünü
Rodallega Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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