Muharrem Usta golcü transferini açıkladı
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, “Rodallega’nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi günü imzaları atacağız” dedi.
Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:39
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 43
Yorum
başkan emenıke yı teklıf ederler onada
- Ergin Ataman'dan eleştiri
Toplam 3
Yorum
www altaki iki yorumada katiliyorum nasil is ya birine yasak digerine ok.olmaz böyle sey
- Jan Olde Riekerink'ten transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
Mustafa G.Saray Selçuk İnan'ı satıp yerine orta sahaya hücüm gücü ve enerjisi yüksek bir oyuncu transfer etmelidir..
Muharrem Usta golcü transferini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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