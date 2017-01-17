 Futbol denince – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Futbol denince

    Futbol denince
    Türkiye'de futbol denince akla gelen ilk gazete olan , Süper Lig'den tüm alt liglere, hatta amatör liglere kadar her takımın haberlerine yer veriyor. Trabzon'da yer alan amatör de formasına FOTOMAÇ logosu yerleştirdi, ayrıca 'FOTOMAÇ okuyoruz' pankartı ile sahaya çıkarak gazetemize tam destek verdi.

    1923'TE TRABZON'DA KURULDU
    13 Mart 1923'te kurulan Necmiati Kulübü, FOTOMAÇ'a tam destek verdi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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