Onur: Yeni başlıyoruz
Bursaspor maçında yaptığı önemli kurtarışlarla galibiyette pay sahibi olan kaleci Onur Kıvrak, ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu.
Bursa karşısında iyi sinyaller verdiklerini belirten kaptan, "Yeni transfer takımın çehresini değiştirdi. Tecrübeli isimler aldık. İlk devrede taraftarımızı çok üzmüştük. Ancak o kötü günleri unutturmak da bizim elimizde. Hızla yükselişe geçeceğiz ve bu takımı hak ettiği yere çıkaracağız" diye konuştu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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