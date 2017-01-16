 11 günde 4 maç var – Fotomaç – 16 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    11 günde 4 maç var

    11 günde 4 maç var

    Bordo-mavili takım, ve ’de yoğun bir maç trafiğine giriyor Teknik direktör , kupa ve ligde için iki ayrı kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

    Fırtına, ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoğun bir maç temposunun içine giriyor. 18 Ocak'ta kupada Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 22 Ocak'ta lig maçında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. 26 Ocak'ta kupada H Grubu'nda son maçına çıkacak olan bordo-mavililer, üç gün sonra 29 Ocak'ta ligde 19'uncu hafta mücadelesinde Gaziantepspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, 11 günlük süreçte ikisi deplasmanda 4 maç yapacak.

    YANAL'DAN İKİ AYRI TAKIM
    Teknik direktör Ersun Yanal, bu süreci en kârlı şekilde geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. 11 günde 4 maç oynayacak olan bordo-mavililerde Yanal'ın kafasında iki ayrı kadro kurduğu ve bu süreçte tüm oyuncularından faydalanmayı planladığı kaydedildi. Hem lig hem de kupada başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Yanal, futbolcularını motive etmeye çalışıyor.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    11 günde 4 maç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.