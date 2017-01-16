11 günde 4 maç var
Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de yoğun bir maç trafiğine giriyor Teknik direktör Ersun Yanal, kupa ve ligde için iki ayrı kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.
Fırtına, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoğun bir maç temposunun içine giriyor. 18 Ocak'ta kupada Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 22 Ocak'ta lig maçında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. 26 Ocak'ta kupada H Grubu'nda son maçına çıkacak olan bordo-mavililer, üç gün sonra 29 Ocak'ta ligde 19'uncu hafta mücadelesinde Gaziantepspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, 11 günlük süreçte ikisi deplasmanda 4 maç yapacak.
YANAL'DAN İKİ AYRI TAKIM
Teknik direktör Ersun Yanal, bu süreci en kârlı şekilde geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. 11 günde 4 maç oynayacak olan bordo-mavililerde Yanal'ın kafasında iki ayrı kadro kurduğu ve bu süreçte tüm oyuncularından faydalanmayı planladığı kaydedildi. Hem lig hem de kupada başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Yanal, futbolcularını motive etmeye çalışıyor.
YANAL'DAN İKİ AYRI TAKIM
Teknik direktör Ersun Yanal, bu süreci en kârlı şekilde geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. 11 günde 4 maç oynayacak olan bordo-mavililerde Yanal'ın kafasında iki ayrı kadro kurduğu ve bu süreçte tüm oyuncularından faydalanmayı planladığı kaydedildi. Hem lig hem de kupada başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Yanal, futbolcularını motive etmeye çalışıyor.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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