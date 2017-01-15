 Yumlu gitti – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yumlu gitti

    Yumlu gitti
    Rodallega'ya karşılık Akhisar'a verilecek olan Mustafa Yumlu, İzmir'e gitti. Yumlu'nun Rodallega transferi gerçekleşmese de ligin 2. yarısında Ege ekibinin formasını giyeceği bildirildi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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