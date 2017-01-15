 Kalbi dayanamadı! – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kalbi dayanamadı!

    Kalbi dayanamadı!
    Bordo-mavili takımın eski yöneticilerinden , Bursaspor- Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Karabacak'ın İstanbul'da maçı izlediği sırada kalp krizi geçirdiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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