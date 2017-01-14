Yenilerden 3’ü ilk 11’de

Fırtına'nın 4 transferi sol bek Mas, sağ bek Pereira, stoper Medjani ve ort asaha Olcay Şahan, Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Bu futbolculardan Mas ve Pereira beklenildiği gibi maça 11'de başlarken, perşembe günü ise Trabzonspor'un kampına katılan Olcay, sadece bir idmanla ilk 11'de kendisine yer buldu. Yeni transfer Medjani de ikinci yarıda oyuna alındı.