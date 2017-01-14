Ganso ve Omar sesleri
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, iki sürpriz isim gündeme geldi.
Bordo-mavililerin ayrıca Al-Ain takımında forma giyen Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı orta saha Omar Abdulrahman için de menajerler aracılığıyla fiyat araştırması yaptığı ifade edildi. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Abdulrahman 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yaptı. 1.73 boyundaki 10 numara, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nda da 23 maçta 5 gol attı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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