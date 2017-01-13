 Rodallega an meselesi – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    an meselesi

    Rodallega an meselesi

    Yönetim, Akhisar’ın 31 yaşındaki forvetinin menajeri ile görüştü ve büyük ölçüde anlaştı. Yönetici Ali Rıza Egemen de “Caceres ve ile görüşüyoruz” dedi

    Trabzonspor, Hugo 'nın transfer için geri sayıma geçti. 31 yaşındaki forvetin menajeri İstanbul'a geldi ve Başkan Muharrem Usta ile masaya oturdu. Daha önce kulüplerin yaptığı anlaşmaya sorun çıkartmak istemediklerini belirten Rodallega'nın menajeri, "Biz de çıkarlarımıza göre anlaşmaya hazırız" dedi. Ancak Çin'den ciddi tekliflerin olması nedeniyle oyuncunun fiyatı yükseldi. Bordo-mavili yönetim, maksimum 2 milyon euro ödemek istediği oyuncuyu bu şartlarda ikna etmeye çalışacak.

    EGEMEN: GÖRÜŞÜYORUZ
    Yönetici Ali Rıza Egemen, Olcay'ın imza töreninde konu ile ilgili şunları söyledi: "Birkaç transfer daha olabilir. Caceres çok konuşuldu. Bu transferde bir takım çekincelerimiz var. Şu an için beklemede tutuyoruz. Rodallega ile bir takım görüşmelerimiz oldu. Sonuçlanması için başkanımız ve asbaşkanımız çalışıyor."

    HUGO RODALLEGA: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    Trabzonspor ile transfer etmeye çalıştığı Hugo Rodallega'nın yolu dün Antalya Havalimanı'nda kesişti. Bursa'ya gitmek üzere havalimanına gelen bordo- mavililer ile burada olan Akhisar kafilesi karşılaştı. Gözler hemen Trabzonspor'a gelmesi beklenen Akhisarlı Rodallega'ya çevrildi. Kolombiyalı forvet, "Görüşmeler sürüyor. Durumum henüz netleşmedi. Ben de şu anda beklemedeyim" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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