Rodallega an meselesi
Yönetim, Akhisar’ın 31 yaşındaki forvetinin menajeri ile görüştü ve büyük ölçüde anlaştı. Yönetici Ali Rıza Egemen de “Caceres ve Rodallega ile görüşüyoruz” dedi
Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın transfer için geri sayıma geçti. 31 yaşındaki forvetin menajeri İstanbul'a geldi ve Başkan Muharrem Usta ile masaya oturdu. Daha önce kulüplerin yaptığı anlaşmaya sorun çıkartmak istemediklerini belirten Rodallega'nın menajeri, "Biz de çıkarlarımıza göre anlaşmaya hazırız" dedi. Ancak Çin'den ciddi tekliflerin olması nedeniyle oyuncunun fiyatı yükseldi. Bordo-mavili yönetim, maksimum 2 milyon euro ödemek istediği oyuncuyu bu şartlarda ikna etmeye çalışacak.
EGEMEN: GÖRÜŞÜYORUZ
Yönetici Ali Rıza Egemen, Olcay'ın imza töreninde konu ile ilgili şunları söyledi: "Birkaç transfer daha olabilir. Caceres çok konuşuldu. Bu transferde bir takım çekincelerimiz var. Şu an için beklemede tutuyoruz. Rodallega ile bir takım görüşmelerimiz oldu. Sonuçlanması için başkanımız ve asbaşkanımız çalışıyor."
HUGO RODALLEGA: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Trabzonspor ile transfer etmeye çalıştığı Hugo Rodallega'nın yolu dün Antalya Havalimanı'nda kesişti. Bursa'ya gitmek üzere havalimanına gelen bordo- mavililer ile burada olan Akhisar kafilesi karşılaştı. Gözler hemen Trabzonspor'a gelmesi beklenen Akhisarlı Rodallega'ya çevrildi. Kolombiyalı forvet, "Görüşmeler sürüyor. Durumum henüz netleşmedi. Ben de şu anda beklemedeyim" açıklamasını yaptı.
EGEMEN: GÖRÜŞÜYORUZ
Yönetici Ali Rıza Egemen, Olcay'ın imza töreninde konu ile ilgili şunları söyledi: "Birkaç transfer daha olabilir. Caceres çok konuşuldu. Bu transferde bir takım çekincelerimiz var. Şu an için beklemede tutuyoruz. Rodallega ile bir takım görüşmelerimiz oldu. Sonuçlanması için başkanımız ve asbaşkanımız çalışıyor."
HUGO RODALLEGA: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Trabzonspor ile transfer etmeye çalıştığı Hugo Rodallega'nın yolu dün Antalya Havalimanı'nda kesişti. Bursa'ya gitmek üzere havalimanına gelen bordo- mavililer ile burada olan Akhisar kafilesi karşılaştı. Gözler hemen Trabzonspor'a gelmesi beklenen Akhisarlı Rodallega'ya çevrildi. Kolombiyalı forvet, "Görüşmeler sürüyor. Durumum henüz netleşmedi. Ben de şu anda beklemedeyim" açıklamasını yaptı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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