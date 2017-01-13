Olcay, eski takım arkadaşlarıyla henüz vedalaşmadığını da ifade ederek, "Beşiktaş'tan ayrılmam zor oldu.

Cumartesi İstanbul'a dönüp vedalaşacağım. Beşiktaş'ta 10 numarayı giymekten gurur duydum. Sergen ağabeyden sonra taraftarlar belki 'Olcay kim' diye tepki gösterdi ama ben Beşiktaş taraftarlarına kendimi kanıtladım" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ İLE KONUŞMADIM

Olcay, Trabzonspor'a gelmeden önce Şenol Güneş ile konuşup konuşmadığı yönünde soruya, "1.5 yıl Şenol Güneş ile birlikte çaılştım ve bu süre içinde Trabzon hakkında konuştuğumuz çok olmuştur. Transfer sürecinde kimseyle konuşmadım. Çünkü transfer olmasaydı Beşiktaş'ın futbolcusuydum. Bu dönemde işimi yapardım" cevabını verdi.