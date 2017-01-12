Yanal motivasyona önem veriyor
Bordo-mavili takımın tecrübali teknik direktörü Ersun Yanal, talebeleriyle kampta yaptığı mini toplantılar ve antrenmanlarda özellikle oyun direncinin düşmesi ve motivasyon kayıplarına vurgu yaptı. Bu konuların üzerinde önemle duran tecrübeli teknik adam, kaptan Onur Kıvrak'tan da bu konuda yardım aldı. Kampın çok verimli geçtiğine vurgu yapan Yanal, , "Takım içinde kaynaşmaya özen gösterdik. İkinci yarıda birçok şeyin ilk yarıya oranla daha farklı olması için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Buna da kendimizi hazır hissediyoruz" ifadesini kullandı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Yanal motivasyona önem veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.