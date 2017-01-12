"O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Trabzonspor'un efsane oyuncularından teknik direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe müzesindeki hırsızlık olayıyla ilgili sarı-lacivertlileri kızdıracak sözler söyledi.
Trabzonspor'un efsane oyuncularından teknik direktör Fatih Tekke, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ve İlker Koç'a konuştu.
"HAYIR DEMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"
İlk olarak gündeme gelen sportif direktörlük iddiaları ve Trabzonspor'un ligdeki durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Sezon öncesi zaten birçok konuyu konuştuk. Başkanımız aradı ve sportif direktörlük kursu için benim ismimi verdi. Resmi bir temasımız olmadı. Trabzonspor bize ne derse hayır dememiz söz konusu olamaz. Sportif direktörlük konusunu başkanımızla geçen sezon başında konuşmuştuk şu andaki durumunda zaten bir farkı yok. Trabzonspor'un durumu zaten malum. Transferlere bu kadar para harcanması yanlış. Trabzonspor'un ve ülke futbolunun uzun vadede planlamaya ihtiyacı var" dedi.
"TARAFTARIMIZ MALINI ALMAYA GİTMİŞTİR"
Bir Trabzonspor taraftarının Fenerbahçe müzesinden 2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalma girişimiyle ilgili de yorum yapan Tekke, "O kupa zaten çalınmıştı. Başkaları çalmıştır o kupayı taraftarımız malını almaya gitmiştir. O kupa zaten çalınmamış mıydı? 2010/11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. O sezon yaşananlar belli, bu konuyu sürekli gündeme getirmekte doğru değil" ifadelerini kullandı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
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Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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