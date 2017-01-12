 Muhammet Beşir takıma geri dönüyor – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    takıma geri dönüyor

    Muhammet Beşir takıma geri dönüyor
    Sezon başında 'a kiralanan genç forvet , kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. 20 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a geri dönecek ve teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmeye çalışacak.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:05
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