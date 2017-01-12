Muhammet Beşir takıma geri dönüyor
Sezon başında Şanlıurfaspor'a kiralanan genç forvet Muhammet Beşir, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. 20 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a geri dönecek ve teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmeye çalışacak.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Muhammet Beşir takıma geri dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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