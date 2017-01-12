Barcelona Lallana'nın peşinde
Barcelona, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un en önemli parçası Adam Lallana'nın peşinde.
Milli yıldızımız Arda Turan'ın da forma giydiği Barcelona, Liverpool'un yıldızı Adam Lallana ile ilgileniyor. The Times'ın haberine göre hücumcu orta saha arayışında olan Barcelona, bu sezon Liverpool'da harika bir performans sergileyen Adam Lallana'yı kadroya katma hedefinde.
JUVENTUS VE PSG'DE İSTİYOR
Adam Lallana'yı isteyen tek kulüp Barcelona değil. Juventus ve PSG'de Liverpool'un süper yıldızı ile ilgileniyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren lider Chelsea'nın 5 puan gerisinde olan Liverpool'un dünya devlerinin bu isteklerine ne yanıt vereceği merak konusu.
HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maçta forma giyen Adam Lallana, 7 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de İngiltere Milli Takımı ile 2 maça çıkan Lallana, 2 gol atma başarısı gösterdi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:21
- MHK'dan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 4
Yorum
EMİN KIVIRMA İLE BİR YERE VARILMAZ.NET OLABİLİYORMUSUN,OLAMAZSIN,CEVABIN BİLE MANİDAR.NEYMİŞ SEZON SONU EŞİTLİK SAĞLANIRMIŞ.NEREDEN BİLİYORSUN.DEMEK Kİ AYARLAMA YAPACAKSIN.BEN ÖYLE ANLIYORUM.İNSANLARI LAYIK OLMADIĞI YERLERE GETİRMEYECEKSİN.NE YAZIK Kİ SENİ GETİREN DE YANLIŞ YERDE.
- Olcay Şahan sözleşme imzaladı
Toplam 14
Yorum
Teşekürler Olcay Beşiktaşa çok emek verdin çok sevildin inanıyorum Trabzondada çok sevileceksin iyiki varsın
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 71
Yorum
FATİH SULTAN TEKKE ''O KUPA ZATEN ÇALINTI'' O kadar dağılın
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