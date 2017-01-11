 Matus Bero kampa döndü – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    kampa döndü

    Matus Bero kampa döndü
    Sakatlığı nedeniyle geçen hafta ülkesinde ameliyat olan Slovak futbolcu Matus Bero, iyileşme sürecini takımla geçirmek için Belek'teki kampa katıldı. Genç oyuncunun iki hafta içerisinde tam anlamıyla çalışmalarına başlayacağı ve 3 hafta içerisinde de sahalara dönmesinin mümkün olduğu ifade edildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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