 1,5 yıllık anlaşma sağlandı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    1,5 yıllık anlaşma sağlandı

    1,5 yıllık anlaşma sağlandı

    Trabzonspor, Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Anlaşmaya göre oyuncuya iki yıl için 2 milyon 100 bin Euro ödenecek.

    Trabzonspor, kısa süre önce görüşmelere başladığı Carl Medjani ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Trabzonspor eski futbolcusu Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Konuyla ilgili Trabzsonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre oyuncuya;

    2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret,

    2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:02
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