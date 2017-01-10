Sheidaev idmanda yer aldı

Fırtına, cuma günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmana Afrika Kupası'nda olan Akakpo dışındaki tüm futbolcular katıldı. Gönderilmesi gündemde olan Sheidaev de idmana çıktı. Futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.