 Boudebouz’un taliplisi çok – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’un taliplisi çok

    Boudebouz’un taliplisi çok
    Carl Medjani'yi geri getiren bordomavililerin gündeme aldığı ikinci Cezayirli Ryad 'a İngiltere dahil farklı ülkelerden bir çok takımın talip olması işi zora soktu. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun fiyatının yükseldiği öğrenilirken, yönetim beklemeye geçti. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Boudebouz, Motpellier'de bu sezon 17 maçta 7 gol atmayı başardı.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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