Trabzonsporlu oyuncu kamptan ayrıldı
Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcu Muhammet Demir, sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandı.
Trabzonspor kampından ayrılan Muhammet Demir, geçtiğimiz sezon devre arasında 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle takıma katılmıştı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Geçici Transferleri Hk.
Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016/2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır."
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:23
- ‘Eto’o beni de motive eder’
Toplam 4
Yorum
hattrick Daha da motive olurum ne demek Cenk ? Daha da motive olma durumun vardı da neden esirgedin bu takımdan . Açıklamaya bakar mısınız kendi kendini ihbar eden ve yeterince motive olmadığını ilan eden açıklama . Nerede tam motive olacaksan biz zahmet çek git git oraya hak etmediğin bu takıma bir faydan dokunsun .
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 11
Yorum
Acemiler İkinci yarı başlayıp başarısız olunca söyleseydiniz bari Adamda istek hirsmi kalır oyuncular zaten adam yerine koymuyor şimdi nasıl olsa gidecek diye takmaz bile Sanki şampiyonluk gitmiş gibi beyanat veriyor
- Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı
Toplam 1
Yorum
Aslan gitsin artik CIN'DE calissin
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