Trabzonsporlu oyuncu kamptan ayrıldı

Trabzonspor kampından ayrılan Muhammet Demir, geçtiğimiz sezon devre arasında 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle takıma katılmıştı.



Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Geçici Transferleri Hk.

Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016/2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır."