 Trabzonsporlu oyuncu kamptan ayrıldı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Trabzonsporlu oyuncu kamptan ayrıldı

    Trabzonsporlu oyuncu kamptan ayrıldı

    Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcu Muhammet Demir, sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandı.

    Trabzonspor kampından ayrılan Muhammet Demir, geçtiğimiz sezon devre arasında 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle takıma katılmıştı.

    Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Geçici Transferleri Hk.

    Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016/2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır."

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:23
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