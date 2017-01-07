 Castillo’nun tapusu da alındı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Castillo’nun tapusu da alındı

    Castillo’nun tapusu da alındı
    Fırtına, sezon başında transfer ettiği 'nun bonservisini tamamen almak için gerekli olan 1 milyon doları dün, Major League Soccer'a yatırdı. Sezon başında 3 milyon dolar ödenerek kiralanan oyuncunun Trabzonspor'un tüm haklarına sahip olması için 7 Ocak tarihine kadar 1 milyon dolar daha yatırması gerekiyordu. Toplam 4 milyon dolar ödenerek, 24 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşmiş oldu.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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