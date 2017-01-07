Caceres tamam!
Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Evet, Caceres ile anlaştık” dedi. Uruguaylı stoper İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra sorun çıkmaması durumunda Belek kampına katılacak.
YILLIK 1.8 MİLYON EURO
29 yaşındaki oyuncu da "Kendime güveniyorum, benim için sorun değil" cevabını verdi. Oyuncuyla maddi konulardaki küçük farklılıkların da yapılacak olan son görüşmelerin ardından olumlu yönde sonuçlandırılması beklenirken, farklı kulüplerin de devreye girmemesi için bordo-mavili yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırmak niyetinde. Fırtına, 2 milyon euro isteyen tecrübeli oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro önermişti.
TARAFTARDAN MESAJ YAĞMURU
Fırtına'nın Caceres ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu FOTOMAÇ gazetesinin duyurmasının ardından, bordo-mavili taraftarlarda oyuncuyu sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu. Futbolcunun transferinin bir an önce gerçekleşmesini isteyen bordo- mavili taraftarlar böylelikle savunma hattının sağlama alınacağına vurgu yaptı, "Çok iyi transfer olur" dediler.
Yunus Emre SEL
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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