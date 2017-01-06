''Hedeflerimiz büyük''
Trabzonspor, yeni transferleri Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ve Portekizli sağ bek Joao Pereira ile sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki Arjantinli oyuncu Mas, transferde emeği geçen yöneticilere teşekkür ederek, "Bana gerçekten çok öz güven verdiler. Buraya gelmeden önce ailemle de konuştum. Artık Avrupa'da oynamak istiyordum ve gelen güzel teklifle birlikte çok mutlu şekilde buraya geldim" dedi. Mas, sol bekte yaşanacak rekabetle ilgili olarak da, "Defansif pozisyondayım ama atak yapmayı seven bir defans oyuncusuyum. Milli takımda da olduğu gibi defansı da yapmak zorundayım. Sürpriz çıkışlarla da takımıma hücumda katkı sağlamaya çalışıyorum. Rekabet takıma yarar" dedi.
MESSİ Mİ, MARADONA MI?
Arjantinli oyuncu, "Messi ile oynamak nasıl bir duygu? Messi mi, Maradona mı?" sorusuna, "Tabii ki Messi ile oynamak rüya gibi. Daha önce onunla oynayacağımı düşünemezdim, televizyondan izlerdim. Onunla geçen her andan zevk alıyorum, karakteri çok düzgün bir insan. Benim için her zaman Messi ön planda olacaktır çünkü birlikte aynı saha içerisinde mücadele ediyoruz. Onun yeri doldurulamaz" yanıtını verdi.
Portekizli sağ bek Pereira da Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bordo-mavili takımda büyük başarılar kazanmak istediğinin altını çizen 32 yaşındaki Pereira, "Trabzonspor gibi büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Buraya gelmemde en büyük etken kulübün hedefleri olmasıydı. Umarım hep birlikte başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.
CARDOZO VE BOSİNGWA
Pereira, daha önce Trabzonspor forması giymiş Bosingwa ve Cardozo'dan da kulüp hakkında bilgi aldığını aktararak, "Onlardan Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Trabzon'un aile ile yaşamak için çok uygun olduğunu öğrendim. Bu, gelmemdeki en önemli nedenlerden biri oldu" diye konuştu.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:55
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
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