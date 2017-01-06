 Golf arabası ile tur attılar – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Golf arabası ile tur attılar

    Golf arabası ile tur attılar
    Bordo-mavili takımda dün yapılan idman sonrasında bazı futbolcular sahanın kenarında bulunan golf arabasına binerek antrenman sahasının kenarında tur attı. Son derece keyifli dakikaların yaşandığı yolculuk sırasında aracın direksiyonunda Zeki Yavru yer aldı. Otelin sahaya giriş kapısına kadar arkadaşlarını getiren Zeki, daha sonra aracı aldığı noktaya bıraktı. Yolculuk sırasında futbolcuların yüzlerinin güldüğü gözlemlendi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golf arabası ile tur attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.