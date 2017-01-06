Golf arabası ile tur attılar

Bordo-mavili takımda dün yapılan idman sonrasında bazı futbolcular sahanın kenarında bulunan golf arabasına binerek antrenman sahasının kenarında tur attı. Son derece keyifli dakikaların yaşandığı yolculuk sırasında aracın direksiyonunda Zeki Yavru yer aldı. Otelin sahaya giriş kapısına kadar arkadaşlarını getiren Zeki, daha sonra aracı aldığı noktaya bıraktı. Yolculuk sırasında futbolcuların yüzlerinin güldüğü gözlemlendi.