 Caceres geliyor – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Caceres geliyor

    Caceres geliyor

    Bordo-mavili yönetim; ismi Galatasaray ile de anılan Uruguay Milli Takımı’nın yıldız ismini kaptı. 29 yaşındaki ’e yıllık 1.8 milyon euro ödenecek.

    Transfer en hareketli takımlarından Trabzonspor, stoper mevkiini güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi. Gurbetçi futbolcu Serdar Taşçı'nın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo-mavililer, bu mevkii için kariyerinde birçok önemli kulüpte oynayan, bir dönem Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Martin Caceres'in işini büyük ölçüde bitirdi. Oyuncuya resmi bir teklif yapan bordo-mavili yönetim, Caceres'i yarın Antalya'ya getirecek. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta oynayan ancak yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sözleşmesini yenilemeyen Caceres, sezonun ilk yarısını boşta geçirdi.

    ÖZEL HOCA İLE ÇAL IŞTI
    Ancak bu süre zarfında tedavisini yaptıran ve tuttuğu özel hocalar eşliğinde antrenmanlarını yapan Caceres'in sakatlığının geçtiği ve fiziksel olarak çok eksiğinin bulunmadığı belirtildi. Trabzonspor'un görüşmelerde Caceres'e yıllığı 1.8 milyon euro'dan 2.5 senelik sözleşme teklif ettiği belirtildi. 29 yaşında olan tecrübeli stoper, ayrıca savunmanın sağında ve solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde Villareal, Sevilla, Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde oynayan Caceres'in transferinin gerçekleşmesi için yönetimin, ekonomik olarak tüm şartlarını zorlaması bekleniyor. Yarın Antalya'da son detayların görüşüleceği belirtildi.

    ÇOK ÖZEL DETAYLAR
    'un 29 yaşındaki Caceres ile yaptığı görüşmelerin detaylarına da FOTOMAÇ Gazetesi ulaştı. Buna göre oyuncunun bonservisi elinde olduğu için 1 milyon euro imza parası ile yıllık 2 milyon euro ücret talep ettiği, Trabzonspor yönetiminin ise 600 bin euro imza parası ile 1.8 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Aradaki farkların Antalya'da yapılacak pazarlıklarda kapatılması bekleniyor. Bu arada bordo-mavili yönetim Caceres'i geçmişte aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle de İstanbul'da geniş kapsamlı bir sağlık taramasından geçireceği öğrenildi.



    ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:33
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