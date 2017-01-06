Caceres geliyor
Bordo-mavili yönetim; ismi Galatasaray ile de anılan Uruguay Milli Takımı’nın yıldız ismini kaptı. 29 yaşındaki Martin Caceres’e yıllık 1.8 milyon euro ödenecek.
ÖZEL HOCA İLE ÇAL IŞTI
Ancak bu süre zarfında tedavisini yaptıran ve tuttuğu özel hocalar eşliğinde antrenmanlarını yapan Caceres'in sakatlığının geçtiği ve fiziksel olarak çok eksiğinin bulunmadığı belirtildi. Trabzonspor'un görüşmelerde Caceres'e yıllığı 1.8 milyon euro'dan 2.5 senelik sözleşme teklif ettiği belirtildi. 29 yaşında olan tecrübeli stoper, ayrıca savunmanın sağında ve solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde Villareal, Sevilla, Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde oynayan Caceres'in transferinin gerçekleşmesi için yönetimin, ekonomik olarak tüm şartlarını zorlaması bekleniyor. Yarın Antalya'da son detayların görüşüleceği belirtildi.
ÇOK ÖZEL DETAYLAR
Trabzonspor 'un 29 yaşındaki Caceres ile yaptığı görüşmelerin detaylarına da FOTOMAÇ Gazetesi ulaştı. Buna göre oyuncunun bonservisi elinde olduğu için 1 milyon euro imza parası ile yıllık 2 milyon euro ücret talep ettiği, Trabzonspor yönetiminin ise 600 bin euro imza parası ile 1.8 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Aradaki farkların Antalya'da yapılacak pazarlıklarda kapatılması bekleniyor. Bu arada bordo-mavili yönetim Caceres'i geçmişte aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle de İstanbul'da geniş kapsamlı bir sağlık taramasından geçireceği öğrenildi.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:33
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
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