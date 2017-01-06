3 transfer daha yolda
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:56
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
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