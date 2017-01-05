Ndiaye-Demir takası gündemde

Bordo-mavililerin geçen sezonun devre arasında Gaziantepspor'dan 2 milyon 250 bin euro'ya transfer ettiği Muhammet Demir, bir türlü beklentileri karşılayamamıştı. Bu futbolcuya eski takımı Gaziantepspor'un da talip olduğu dile getirilirken, Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay'ın çalıştırdığı Osmanlıspor da devreye girdi. Fırtına'nın Osmanlıspor'un 26 yaşındaki Senegalli orta sahası Ndiaye'yi istediği biliniyor. Bordo-mavililer, para + Muhammet Demir teklifi ile bu transferi bitirmeyi planlıyor.