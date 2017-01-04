Trabzonspor’un Antalya kampı başladı
Bordo-mavili takımın 10 günlük Antalya Belek kampı dün sabah başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde otelin sahasında yapılan antrenmana Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo ve yol izinleri bulunan Durica, İbanez, N'Doye, Esteban, Bero ve Castillo katılmadı. Diğer futbolcular ilk antrenmanda kondisyona yönelik çalışma yaparken, önceki gece kafileye dahil olan yeni transfer Pereira ise henüz resmi imzayı atmadığı için takımdan ayrı olarak koşu gerçekleştirdi. Düşünceli gözüken teknik direktör Ersun Yanal, ilk antrenmanda oyuncuları ile bire bir ilgilendi ve hatalarını anlattı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Trabzonspor’un Antalya kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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