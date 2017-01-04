Musa için Demir
Ligin ikinci yarısında Fırtına gibi esmek isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor'un orta sahasında forma giyen Musa Çağıran'ı da renklerine katmak istiyor. Musa, hem savunma, hem de ataklarda etkili gözüken, rakibe ve topa sert tutumuyla başkent ekibinin en önemli silahlarından biri. 24 yaşında ve 1.85 boyunda olan Musa, Osmanlıspor ile şu ana kadar 48 maça çıktı ve 6 gol attı. Sözleşmesi 2018 yılında sona erecek Musa için Başkan Muharrem Usta girişimlere başladı. Osmanlıspor'a takas için Muhammet Demir'in önerildiği belirtildi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Musa için Demir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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