Liste belli
Fırtına'da birçok oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Özellikle ligin ilk yarısındaki performansları ile hayal kırıklığı yaratan Muhammet Demir, İbanez, N'Doye, Güray, Aytaç ve Suk'un yanı sıra Akakpo ve Ramil ile de yolların ayrılması gündemde. Bordo-mavili kurmayların Suk'un sözleşmesini feshetmeyi planladığı, taliplerinin olması halinde ise Muhammet Demir, N'Doye, Güray, Aytaç, İbanez ve Ramil'i kiralık olarak değerlendirmek istediği öğrenildi.
G.ANTEP YOLCULARI
Trabzonspor'da beklenilen performansı bir türlü sergileyemeyen 24 yaşındaki forvet Muhammet Demir ile sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat Sefa Yılmaz'ın Gaziantespor'a kiralanması için görüşmeler devam ediyor. İki oyuncuya Antalyaspor'un da talip olduğu ancak Gaziantepspor'un yapılan görüşmelerde bir adım önde olduğu belirtildi.
G.ANTEP YOLCULARI
Trabzonspor'da beklenilen performansı bir türlü sergileyemeyen 24 yaşındaki forvet Muhammet Demir ile sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat Sefa Yılmaz'ın Gaziantespor'a kiralanması için görüşmeler devam ediyor. İki oyuncuya Antalyaspor'un da talip olduğu ancak Gaziantepspor'un yapılan görüşmelerde bir adım önde olduğu belirtildi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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