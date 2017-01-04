 Cauteruccio için yeni teklif – Fotomaç – 04 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cauteruccio için yeni teklif

    Cauteruccio için yeni teklif
    Transfer çalışmalarını sürdüren 'un forvet mevkii için gündemine aldığı isimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bordo-mavililer son olarak Emmanuel Mas'ın transfer edildiği San Lorenzo'da forma giyen için girişimlerini hızlandırdı. Çok sayıda oyuncu ile görüşen bordomavili yöneticiler, özellikle Meksika ve Portekiz kulüplerini peşinden koşturan Cauteruccio için de çok cazip bir teklif sunacağı ifade edildi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cauteruccio için yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.