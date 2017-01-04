2. yarı daha iyi olacak
Genel Sekreter Gençağa Meriç, devre arası yapacakları takviyelerle ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi. Meriç, "Yapılacak takviyelerle birlikte takım biraz daha güçlenecek. İlk yarı istediğimiz sonuçları elde edemedik. İkinci yarının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Gelecek yıl için de iskelet oluşturmayı planlıyoruz. Bütçemize uygun isimler alacağız" diye konuştu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
2. yarı daha iyi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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