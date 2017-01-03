Trabzonspor'da savunma değişiyor
Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısında beklentilerin altında kalarak büyük bir çöküş yaşayan Trabzonspor'da, savunma bölgesi yeniden şekilleniyor.
Emmanuel Mas ve Pereira'yı Türkiye'ye getiren Trabzonspor, Serdar Taşcı transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor. Savunmanın sağında Zeki Yavru, göbeğinde Durica ve Uğur Demirok, solunda ise Mustafa Akbaş'a ligin ilk yarısında görev veren teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın sağını Pereira'ya solunu ise Emmanuel Mas emanet edecek. Durica'nın yanına ise hızlı bir stoper transfer etmeyi planlayan Karadeniz ekibi Serdar Taşcı transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor.
Savunmada büyük bir rekabet yaşanacak
Trabzonspor Teknik Direktör'ü Ersun Yanal'ın savunma bölgesine transfer ettirdiği isimlerin takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte bu bölgedeki rekabeti arttıracak. Ligin ilk yarısında kadro derinliği anlamında büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, son tnansferlerin takıma katılmasıyla birlikte 1. bölgede alternatifli bir oyuncu kadrosuna sahip olmayı hedefliyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:08
- Defansa Vitor Hugo
Toplam 12
Yorum
suat rıza bu tarz risk içeren transferler kiralık olarak gelip beğenilirse bonservisi alınmalı brezilyalılar ya çok iyi çıkıyor yada berbat!!
- Vesely ve Brown birbirine girdi
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 efes kenar yönetimi eski hocaları atamanın taktiklerini ezberlemiş.top oynamayın foul yapın çirkin olun belki ozaman yenersiniz !!
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 12
Yorum
bjkli eger kupalarda basarli olmak istiyorsan her bölgede hem iyi hem genis kadron olmali, mesela forvette yedek isim ömer ama ömeri en fazla tr kupasinda oynatabilirsin. diyelim ba gelir abou kalir ve yaninda cenk ile forvet sorunu kalmaz bu her bölgede olmasi gerek. en kritik savunma suan bizde
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