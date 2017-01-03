Son aday Poloz
Menajer Marco Kırdemir’in önerdiği belirtilen Dmitri Poloz, bu sezon 9 gol kaydetti. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen oyuncu listeye eklendi. Dimitri Poloz
Takıma direkt katkı yapacak oyuncuları transfer etmeyi planlayan yönetim, Dimitri Poloz'u da listeye eklerken hedefin kimsenin tartışmayacağı bir ismi almak olduğu öğrenildi. Beşiktaşlı Ömer Şişmanoğlu ve Oumar Niasse de Süper Lig'i tanıdıkları için gündemdeki yerlerini koruyor. Bu iki oyuncu için kiralama seçeneği ilk planda düşünülüyor. Başkan Muharrem Usta'nın yakın çevresine, "Alacağımız oyuncu Samuel Eto'o gibi üst düzey bir forvet olacak" dediği ve kısa süre içinde camiaya müjdeyi vereceklerini söylediği gelen haberler arasında.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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