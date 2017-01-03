Serdar’a Yanal kefil

Bordo-mavili hoca, gurbetçi stoper için, “Bize büyük katkısı olacak. Topu oyuna çok iyi sokuyor” dedi.

Savunma için anlaşmaya varılan Spartak Moskova'lı Serdar Taşçı'ya Ersun Yanal kefil oldu. Bordo-mavili çalıştırıcının, imza öncesi detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek gurbetçi stoper için, "Ben Serdar'a kefilim. Takımımıza çok önemli katkılar yapacaktır. Kendisi savunma oyuncusu olmasına rağmen topu çok iyi kullanıyor" dediği bildirildi. Yönetim de Ersun Yanal'ın bu görüşü sonrası Serdar ile anlaşmaya vardı.