Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı

Orta sahada Mehmet Ekici'den doğacak boşluğu doldurması için düşünülen İvelin Popov için Spartak Moskova'nın kapısını yeniden çaldı. Yönetim, Rus ekibine öneridği bonservis teklifini 3 milyon euro'ya yükseltirken, Popov'a da 1 milyon 600 bin euro önerildi. Beklemeye geçen bordo-mavililer, fiyat artırımına gitmeyeceğini iletti.