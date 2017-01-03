 Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı

    Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
    Orta sahada Mehmet Ekici'den doğacak boşluğu doldurması için düşünülen İvelin Popov için Spartak Moskova'nın kapısını yeniden çaldı. Yönetim, Rus ekibine öneridği bonservis teklifini 3 milyon euro'ya yükseltirken, Popov'a da 1 milyon 600 bin euro önerildi. Beklemeye geçen bordo-mavililer, fiyat artırımına gitmeyeceğini iletti.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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