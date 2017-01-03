 Ogenyi Onazi ile devam – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ile devam

    Ogenyi Onazi ile devam
    Lazio'dan transfer edilen performansıyla ilk yarıda en çok tartışılan isimlerden biri olmuştu. Ayrılık haberleriyle anılmaya başlayan tecrübeli oyuncu için 'devam' kararı verildi. Onazi'ye sezon sonuna kadar şans tanınacak. Bu kararda Ersun Yanal'ın yönetimden, Nijeryalı oyuncunun takımda tutulmasını istemesi önemli rol oynadı.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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