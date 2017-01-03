 İstikrarın adı Onur-Durica – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    İstikrarın adı Onur-

    İstikrarın adı Onur-Durica
    Bordo-mavili ekipte ligin ilk yarısında en çok süre alan oyuncu, 16 maçın tamamında 1440 dakika forma giyen ile 15 maçta 1342 dakika sahada kalan oldu. Ersun Yanal, 23 futbolcuya şans verirken, Onur ve Durica'yı Mehmet Ekici (15 maç/1288 dakika) ile Okay (15 maç/1175 dakika) izledi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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