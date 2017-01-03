 Ibanez’e eski takımı talip – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Ibanez’e eski takımı talip

    Ibanez’e eski takımı talip
    Sol beke transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Luis İbanez'e eski takımı Kızılyıldız ve Arjantin ekibi Lanus'un talip olduğu belirtiliyor. İki takımın da 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği, görüşmelerin sürdüğü bildirildi. İbanez'i bonservisi ile satmak isteyen ve 1.4 milyon euro isteyen en az zarar ile oyuncudan kurtulmaya çalışacak.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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