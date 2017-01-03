Trabzonspor Emmanuel Mas'ı KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla "
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:48
- Emmanuel Mas İstanbul'da
Toplam 8
Yorum
ua5454 defansa ihtiyac yok diyen trabzonlular. hiç mi rahatsız değilsiniz zeki yavru ve mustafa yumludan.. takım en zayıf halkası kadar guclu olur
- Forvete Konate
Toplam 16
Yorum
ua5454 kolbeinn kalsa daha iyiydi bu ne allah askına... bir de gsnin politkası mıdır nedir bizde 1milden asagı oyuncu oynatılamıyor mu?
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 76
Yorum
ceyhande Fenerbahçeliyim ama Trabzonspor'a hayırlı olsun. Kıymeti bilinmeyen oyunculardan birisi. İnşallah banko oynar Trabzonsporda.
Emmanuel Mas Trabzonspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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