 Emmanuel Mas Trabzonspor'da! – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    'da!

    Emmanuel Mas Trabzonspor'da!

    'ı KAP'a bildirdi.

    Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla "

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:48
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