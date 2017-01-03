Emmanuel Mas Trabzonspor'da!

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla "