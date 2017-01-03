Emmanuel Mas İstanbul'da
Fırtına’nın, Arjantin’in San Lorenzo takımından transfer ettiği 28 yaşındaki Emmanuel Mas, “Türkiye’ye büyük hedefler için geldim” dedi.
BUGÜN KAMPA KATILACAK
Trabzonspor, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Kişisel gelişimim için önemli bir yerdeyim. Trabzonspor benimle yakından ilgilendi ve transferi gerçekten istedi. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Ben iyi bir oyuncu olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim ve uluslararası alanda adımdan söz ettireceğim" diye konuştu. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan Arjantinli sol bekin, akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacağı açıklandı.
ÜÇ BÜYÜK VALİZLE GELDİ
Karadeniz ekibinin yeni transferi Emmanuel Mas'ın, ülkesi Arjantin'den üç büyük valizle gelmesi dikkatlerden kaçmadı. 28 yaşındaki futbolcunun, henüz bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalamadan yerleşecekmiş gibi valizlerle gelmesi sosyal medyada "Valizlere bakılırsa Mas, Türkiye'ye temelli gelmiş. Tam bir profesyonel" yorumları yapıldı.
3.5 YILLIK İMZA
Başkan Muharrem Usta'nın uzun uğraşlar sonunda Trabzonspor'a transfer ettiği sol bek Emmanuel Mas'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı dile getirildi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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