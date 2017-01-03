 ‘Colman ‘git’ dedi’ – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ‘Colman ‘git’ dedi’

    ‘Colman ‘git’ dedi’
    Bordo-Mavili takımın 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı ülkesinden ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklama yaptı. Arjantinli sol bek, "Avrupa'nın en iyi liglerinden birisine gidiyorum. Trabzonspor, sıçramam açısından iyi bir seçenek" derken, teklifi kabul etmeden önce eski bir Trabzonsporlu olan Colman ile konuştuğunu belirterek, "Colman, Trabzon konusunda bana kefil oldu" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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