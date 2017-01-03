 Bir kulağı da transferde – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Bir kulağı da transferde

    Bir kulağı da transferde
    Teknik direktör , transfer ile ilgili yöneticilerden gün gün bilgi alıyor. Bir yandan Belek'te yapacakları idmanları programlayan, diğer yandan ise gelişmeleri takip eden tecrübeli hocanın şu ana kadarki adımlardan memnun olduğu bildirildi. Serdar Taşçı, Emmanuel Mas ve Pereira'yı bitiren Fırtına'nın, golcü transferine odaklandığı ifade edildi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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