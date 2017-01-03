Antalya kampında 8 eksik
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına başladı.
Teknik ekibin yurt dışında oldukları için izin verdiği Mehmet Ekici, Dame N'doye, Matus Bero, Jan Durica, Fabian Castillo, Luis Ezequiel Ibanez, Ogenyi Onazi ile Togo'nun Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Serge Akakpo antrenmana katılmadı.
Akakpo haricindeki futbolcuların bu akşam kampa dahil olacağı ve yarınki idmana çıkacağı bildirildi.
Trabzonspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:43
- Kefili Hasan Ali
Toplam 6
Yorum
artist bence fb bu oyuncunun bonservisi ile kiralanmalı sonra lens gibi pişman olmayalım
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 13
Yorum
constantineBjk Fb nin Sow u alması gibi bizimde Demba ba yı böle bi süreçte takıma katmamız yanlış olmaz,bu tür adamlar takım için oynuyo,o kadar şarkılar türküler yazdık,bi sezonluk aşk bize yetmez
- Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi
Toplam 3
Yorum
aslan Salih dursun sabridendemi kötü nerde işe yaramaz yönetim ve teknik heyet varsa bizde.!!!!!
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