 Aminu da listede – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Aminu da listede

    Aminu da listede
    Trabzonspor, Osmanlıspor'dan Ndiaye'nin yanı sıra Aminu Umar'ı da istedi. 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu sezon 21 maçta 6 gol, 4 asistlik performans çizdi. Ersun Yanal'ın Aminu'yu da mutlaka istediği belirtilirken, yönetimler arasında görüşmeler devam ediyor.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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