Akakpo, Mersin’e

Serge Akakpo'ya 1. Lig ekibi Mersin İdman Yurdu talip oldu. İkinci yarıda atak yapmak isteyen güney ekibinin, Togolu stoper ile görüştüğü, Trabzonspor'a da teklifini ileteceği belirtildi. Yönetim, forma şansı bulamayan Akakpo'yu kiralık olarak göndermeyi planlıyor.