 Aatıf-Ekici takası tamam! – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Aatıf-Ekici takası tamam!

    Aatıf-Ekici takası tamam!

    , Trabzonpor’un orta sahadaki yıldızı ile el sıkıştı. Ersun Yanal da çok istediği Aatif ile özel olarak görüştü ve Faslı oyuncuyu büyük ölçüde ikna etti. Büyük takasın gerçekleşmesi artık an meselesi.

    Gitmek istediğini açıklayan Mehmet Ekici için ile takas görüşmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Mehmet Ekici'yle büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, 'un takasla almak istediği Aatif Chahechouhe'nun da Ersun Yanal ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası fikrinin olumluya döndüğü bildirildi. Bordo-mavili yöneticiler, Aatif'ın ilk günlere oranla bu transfere daha sıcak baktığını ifade ederek, "Fenerbahçe ve kendisiyle temaslarımız devam ediyor" diye konuştular.

    1.8 MİLYON'A DA RET
    Yeni sözleşmeye yanaşmayan ile Trabzonspor arasındaki köprüler tamamen atıldı. Yetenekli oyuncunun, yönetimin son olarak yaptığı 1.8 milyon euro yıllık garanti ücret önerisini de reddettiği bildirildi. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Aatif takasında anlaşamaması halinde Mehmet Ekici için bu kez Galatasaray ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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