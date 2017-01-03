Aatıf-Ekici takası tamam!
Fenerbahçe, Trabzonpor’un orta sahadaki yıldızı Mehmet Ekici ile el sıkıştı. Ersun Yanal da çok istediği Aatif ile özel olarak görüştü ve Faslı oyuncuyu büyük ölçüde ikna etti. Büyük takasın gerçekleşmesi artık an meselesi.
1.8 MİLYON'A DA RET
Yeni sözleşmeye yanaşmayan Mehmet Ekici ile Trabzonspor arasındaki köprüler tamamen atıldı. Yetenekli oyuncunun, yönetimin son olarak yaptığı 1.8 milyon euro yıllık garanti ücret önerisini de reddettiği bildirildi. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Aatif takasında anlaşamaması halinde Mehmet Ekici için bu kez Galatasaray ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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